L’Aquila, Elezioni 2022: dati e servizi per il Comune dell’Aquila

Gli elettori. Sono 59.828 gli aventi diritto al voto per le elezioni in programma domani, domenica 11 giugno, per il Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale dell’Aquila – Di questi, 30.674 sono donne e 29.154 uomini – Nel numero complessivo degli elettori sono compresi, tra l’altro, anche i cittadini degli Stati appartenenti all’Unione Europea, che hanno fatto domanda di iscrizione all’elenco speciale nei termini di legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per quanto riguarda i 5 referendum, gli aventi diritto al voto sono 54.764, di cui 28.207 donne e 26.557 uomini.

I seggi. Sono 81, dislocati in tutto il territorio comunale – Allestiti anche 3 seggi speciali per consentire il voto alle persone ricoverate e ai detenuti e 2 seggi volanti a disposizione di coloro che sono ricoverati in area covid. Quattordici sezioni sono fruibili per i diversamente abili: n. 3, Musp 3 – statale 80; n. 7 loc. Casermette, musp scuola viale Giovanni XXIII; n. 10, Musp 13 – scuola De Amicis (Torretta, Via della Polveriera, n. 33); n. 15, Musp di via Palitti – Roio Poggio; n. 17 ex scuola media di Sassa Centro, via Duca degli Abruzzi; n. 25 Accademia Belle Arti – viale Leonardo da Vinci, n. 6/C (Pettino); n. 35, musp scuola elementare di Coppito; n. 36, musp scuola materna di Arischia; n. 43, musp scuola materna di via Antica Arischia; n. 54, scuola materna Collodi – viale Aldo Moro/via P. Mantini; n. 56 scuola elementare di via Titta Rosa n. 3; n. 59, Progetto Case di Camarda; n. 67, scuola elementare di Paganica, via del Rio: n. 71, ex scuola elementare di Monticchio – I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23. La dislocazione esatta dei seggi elettorali pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione speciale riservata alle elezioni del 12 giugno 2022. Questo il link https://www.comune – laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/moduli/output_immagine – si apprende dalla nota stampa. php?id=14085

Tessere elettorali e carte d’identit. L’ufficio Elettorale ricorda che gli elettori che hanno smarrito, deteriorato o completato la tessera elettorale negli spazi riservati ai timbri dei seggi, dovranno richiederne una nuova presso la sede degli uffici comunali di via Roma n. 207/A. Il servizio di rilascio delle tessere elettorali operativo anche domani, dalle 9 alle 18, e domenica 12 giugno, giorno del voto, ininterrottamente per tutto il tempo di apertura dei seggi, e cio dalle 7 alle 23. Gli orari sono identici per richiedere la carta d’identit elettronica – si apprende dal portale web ufficiale. Domenica 12 giugno saranno aperte anche le delegazioni di Paganica (dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 20) e di Sassa (dalle 7 alle 15) per le carte d’identit elettroniche e l’eventuale attestato sostitutivo per l’esercizio del diritto di voto – recita il testo pubblicato online.

Voto domiciliare covid. Per garantire la possibilit di votare anche agli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per covid-19, possibile presentare una domanda fino alle 7 di domenica 12 giugno – Gli elettori interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

– Una dichiarazione attestante la volont dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo;

– Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio (14 giorno antecedente la data della votazione), che attesti, con il consenso del votante, l’esistenza delle condizioni previste dal Decreto-Legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19). Il certificato medico della ASL potr essere richiesto agli indirizzi: dipartimento – riporta testualmente l’articolo online. prevenzione@pec.asl1abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it ; fmarchetti@asl1abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it

Le elezioni sul web. L’esito degli scrutini delle elezioni comunali dell’Aquila di domenica 11 giugno sar diffuso on line – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie a un software configurato dal Sed, sar aggiornato l’andamento dello scrutinio dei voti per candidati sindaci, le liste e i candidati al Consiglio comunale via via che i dati affluiranno dagli 81 seggi elettorali – precisa il comunicato. L’indirizzo cui collegarsi per seguire l’esito del voto http://elezioni.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/Sar possibile collegarsi a quell’indirizzo, oltre che dai pc, anche dagli smartphone e dai tablet. Tutte le informazioni sui candidati, le liste, le tessere elettorali, la dislocazione dei seggi, sono pubblicate sul sito internet del Comune, a questo indirizzo https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – it/pagina1993_elezioni-comunali-2022.html per quanto riguarda le comunali e a questo indirizzo https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – viene evidenziato sul sito web. it/pagina1994_referendum-2022.htmlper i referendum.

