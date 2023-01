L’Aquila, Energia: il 20 gennaio convegno con il ministro Pichetto Fratin

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Energia per la crescita” ? il titolo del convegno che venerd? 20 dicembre, alle 17:30, si svolger? all’Auditorium del Parco con la partecipazione del ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Come affrontare la crisi energetica in atto, quali scenari si possono prefigurare grazie alla nascita delle Cer-Comunit? energetiche rinnovabili e i progetti che in citt? sono stati presentati per la loro costituzione saranno alcuni dei temi dell’incontro, moderato dal giornalista e scrittore Francesco Giubilei, cui prenderanno parte il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il commissario per la ricostruzione del Centro Italia, Guido Castelli, l’assessore comunale all’Ambiente, Fabrizio Taranta, il rettore dell’Universit? degli studi dell’Aquila, Edoardo Alesse, il presidente di Confindustria Abruzzo, Silvano Pagliuca, e il rettore vicario dell’ateneo aquilano e docente di Interazione tra macchine e ambiente, Roberto Cipollone – recita la nota online sul portale web ufficiale.

