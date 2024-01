L’Aquila, Epifania, la Befana del Vigile urbano il 6 Gennaio ai Quattro Cantoni

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Riprende quest’anno, dopo l’interruzione causata dalla pandemia e la necessit? di riorganizzare adeguatamente la festa, l’iniziativa della Befana del Vigile urbano a scopo benefico, con il coinvolgimento del comando di Polizia municipale in collaborazione con l’Associazione Ruote d’Epoca Aquilane, il Gruppo sportivo della stessa Polizia municipale, l’ACI ed il Corpo Italiano di Soccorso Cavalieri di Malta sezione dell’Aquila”. E quanto dichiara l’assessore alla Polizia municipale Laura Cucchiarella – viene evidenziato sul sito web.

“Nella giornata dell’Epifania, il 6 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13 – spiega Cucchiarella – un’esposizione di auto e foto d’epoca su corso Principe Umberto far? da sfondo alla ritrovata presenza di un Vigile urbano in divisa storica posizionato ai Quattro Cantoni – ? consuetudine che i doni, quali beni alimentari di prima necessit?, giocattoli e abiti nuovi che la cittadinanza vorr? donare in questa occasione, saranno distribuiti alle famiglie bisognose della nostra citt?”.

L’assessore Cucchiarella ha inoltre specificato che l’iniziativa costituir? “un momento speciale da dedicare anche ai bambini, ai quali sar? fatto dono, da parte del corpo della Polizia municipale e dal Gruppo sportivo, di un piccolo gadget a ricordo della manifestazione”.

“Con l’auspicio – ha concluso l’assessore Cucchiarella – che la manifestazione rappresenti un momento di solidariet? ed aggregazione, rivolgo l’invito a tutti i cittadini a partecipare e a portare con s? i pi? piccoli.”

