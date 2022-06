L’Aquila, Fondazione Carispaq: le congratulazioni del sindaco al presidente Taglieri

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

“A Domenico Taglieri giungano sincere e sentite congratulazioni per la conferma a presidente della Fondazione Carispaq. Sono certo che il costante dialogo e la proficua collaborazione condotta in questi anni con l’amministrazione continuer per proseguire nell’attuazione di iniziative congiunte a tutto beneficio della comunit. A lui e a tutti componenti dei rinnovati organismi della Fondazione giungano i migliori auguri di buon lavoro”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

