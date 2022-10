L’Aquila, Giretto d’Italia – bike to work 2022

- Advertisement -

Sono stati oltre 61mila i cittadini che in 36 Comuni d’Italia hanno aderito alla 12esima edizione del campionato recandosi a lavoro e a scuola in bici o con nuovi mezzi di micromobilit? sostenibile – si apprende dalla nota stampa.

Cresce la circolazione dei mezzi a mobilit? elettrica e lo smart working ? praticato dal 91% degli intervistati

Legambiente: “Urgente mettere a norma il bike to work e rendere la mobilit? sostenibile pi? sicura ed efficace”

La mobilit? sostenibile si consolida e diviene un’alternativa sempre di pi? praticata anche nella nostra citt?. Per una citt? come L’Aquila, caratterizzata da un rigido clima “continentale” e da oggettive difficolt? logistiche all’uso di mezzi alternativi all’auto, in un territorio che ancora deve fare i conti con la dispersione residenziale dovuta al sisma del 2009, il primo anno di partecipazione al campionato nazionale della ciclabilit? urbana organizzato da Legambiente, Euromobility nell’ambito della Settimana Europea della Mobilit? e in collaborazione con 36 amministrazioni comunali aderenti all’iniziativa, ha riscosso un apprezzabile segnale di adesione da parte di lavoratori e studenti sempre pi? interessati ad una mobilit? green per i loro spostamenti casa/scuola – casa/lavoro – riporta testualmente l’articolo online.

Se si analizzano i dati, la nostra citt?, nonostante le avverse condizioni metereologiche nel giorno della manifestazione, ha comunque realizzato in due ore n. 88 “spostamenti sostenibili”. Con una prevalenza di circolazione dei mezzi sostenibili a mobilit? elettrica – si legge sul sito web ufficiale.

L’Amministrazione Comunale, consapevole degli effetti benefici che la mobilit? sostenibile ha nella tutela dell’ambiente e nel miglioramento della qualit? della vita, ha investito notevoli risorse per incentivare i cittadini all’uso di mezzi alternativi – in primis – le bici a pedalata assistita concedendo per l’acquisto un contributo a fondo perduto pari al 35% della spesa e fino a un massimo di 500 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Negli ultimi due anni hanno avuto accesso all’incentivo oltre 1.543 cittadini aquilani.

Per consentire lo spostamento in sicurezza, inoltre, ? stata realizzata una rete di mobilit? cittadina di circa 17 km che collega i punti principali della citt? che si ? rivelato strumento utile per tutelare i ciclisti che la percorrono e rendere consapevoli gli automobilisti della promiscuit? della sede stradale – si apprende dalla nota stampa.

L’Amministrazione intende proseguire il percorso virtuoso avviato rinnovando, anche per il prossimo anno, le iniziative volte ad incentivare l’acquisto e l’uso di mezzi di mobilit? leggera e potenziando le infrastrutture con le procedure avviate per il completamento della Pista polifunzionale Valle dell’Aterno, la realizzazione della GreenWay Urbana e del Sistema Urbano di Percorsi Ciclabili all’interno della citt?.

Il Settore Trasporto Pubblico Locale, Mobilit? Sostenibile e Politiche Europee ringrazia per la collaborazione i rilevatori di Legambiente e Fiab, i Volontari del Servizio Civile che hanno garantito l’attivazione e il presidio dei check point e le attivit? commerciali che hanno aderito all’iniziativa mettendo a disposizione il locale e offrendo ai partecipanti il caff?.

Appuntamento al prossimo anno – aggiunge testualmente l’articolo online.

