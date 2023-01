L’Aquila, Giunta: ok a progetto fattibilità tecnico-economica di Palazzo Ducale a Paganica

- Advertisement -

Lavori di riparazione e miglioramento sismico di Palazzo Ducale a Paganica per complessivi due milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. ? l’iniziativa approvata dalla Giunta comunale nella seduta tenutasi l’ultimo dell’anno, nel corso della quale ? stato approvato il progetto di fattibilit? tecnico-economica degli interventi finanziati con delibera Cipe 18 del 2020.

“? il primo, importante, step con cui ? stato avviato l’iter per rendere ancora pi? sicuro e funzionale uno dei luoghi identitari del nostro territorio e per il quale sono state molto preziose la costante attenzione e collaborazione di Daniele Ferella, gi? assessore e attuale consigliere delegato ai rapporti tra Consiglio e Giunta – si legge sul sito web ufficiale. – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele – Le opere consentiranno di restituire alla comunit? e recuperare pienamente lo storico edificio settecentesco per il quale verr? impiegata una somma pari a 400mila euro solo per la progettazione e tutte le procedure tecniche propedeutiche all’avvio dei lavori”.

Plauso all’operazione ? stato espresso dal consigliere con delega ai rapporti tra Consiglio e giunta comunale, Daniele Ferella, che ha ringraziato “l’esecutivo comunale per l’attenzione mostrata nei confronti di un progetto che ha un’alta valenza sociale, culturale e simbolica per la comunit? paganichese”.

