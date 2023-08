L’Aquila, Giunta: via libera a progetto definitivo per nuovo hangar all’aeroporto di Preturo

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Via libera della giunta comunale al progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo hangar all’interno dell’aeroporto dei Parchi di Preturo “Giuliana Tamburro”. L’intervento dell’amministrazione, dal costo complessivo da un milione di euro, sar? possibile a seguito della riprogrammazione da parte della Regione Abruzzo delle risorse messe a disposizione dal programma Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) 2014-2020 e si concretizzer? nella costruzione di una aviorimessa da circa mille metri quadrati nella quale verranno espletate le operazioni di manutenzione sui velivoli, completa di una serie di ambienti minori (magazzini per pezzi di ricambio, uffici, servizi igienici, stanze dormitorio e refettorio, officine). Adiacente alla struttura, inoltre, un ulteriore spazio coperto, di minori dimensioni, a servizio dell’hangar.

“Questa operazione – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore ai Trasporti e le Infrastrutture, Paola Giuliani – si inserisce in un pi? ampio progetto finalizzato al potenziamento dello scalo aquilano al fine di renderlo punto di riferimento per la gestione delle emergenze e le attivit? di Protezione civile”. “Si avvicina un traguardo per il quale, sin dai primi giorni successivi alla mia nomina, ho avviato una sinergia con gli uffici regionali, all’epoca guidati dal Senatore Liris, per agevolare e quindi redigere la convenzione necessaria al trasferimento dei fondi – aggiunge la nota pubblicata. L’intera zona dell’aeroporto, dopo anni, verr? finalmente dotata di nuove reti idriche e fognarie grazie alla collaborazione instaurata sul progetto con la Gsa – si legge sul sito web ufficiale. Un’iniziativa che ho fortemente voluto e di cui beneficer? l’intera comunit?” ha commentato il consigliere comunale delegato allo Sviluppo dell’Aeroporto dei Parchi, Livio Vittorini

“Anche quest’anno il nostro aeroporto ? stato individuato come base di partenza per l’elicottero Erickson nell’ambito della campagna antincendio boschivo per gli interventi e le urgenze in tutto il Centro Italia – viene evidenziato sul sito web. Il nostro ringraziamento va alla Regione Abruzzo che attraverso la ripartizione dei fondi dell’Fsc ha convintamente sostenuto la nostra visione di sviluppo di una infrastruttura destinata a diventare strategica non solo per i nostri territori ma per l’intero Paese” hanno concluso sindaco e assessore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

