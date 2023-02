L’Aquila, Growing Up, progetto per le categorie svantaggiate e di contrasto alla marginalità. Pubblicati nuovi avvisi per i datori di lavoro che vogliono accogliere i tirocinanti

- Advertisement -

Un ampliamento del numero dei potenziali datori di lavoro, per la collocazione dei 100 tirocinanti gi? selezionati.

Questo l’obiettivo della riapertura dei termini del bando relativo a Growing Up “Agor? Abruzzo – Spazio Incluso”, progetto di innovazione sociale cui l’Amministrazione Comunale dell’Aquila ha aderito fin da subito, di concerto con l’ente d’ambito distrettuale sociale n. 5 “Montagne Aquilane” e con le associazioni del Terzo Settore presenti sul territorio – recita il testo pubblicato online.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore alle Politiche comunitarie e ai Rapporti con le istituzioni, Paola Giuliani – di un’azione con la quale il Comune mira a fronteggiare le situazioni di marginalit? sociale, attraverso un sostegno alle categorie svantaggiate e prive di occupazione, puntando alla loro qualificazione con specifici percorsi di formazione e tirocini presso aziende e imprese, al fine di agevolarne l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro – A seguito di un precedente bando, i nostri uffici hanno stilato una graduatoria che ha portato alla selezione di 100 tirocinanti, che svolgeranno stage on the job indirizzati all’acquisizione della pratica lavorativa presso datori di lavoro pubblici o privati”.

“Ed ? proprio in questo aspetto del progetto, le cui iniziative sono entrate ormai nel vivo, che oggi interveniamo con la riapertura del bando per quelle imprese che volessero accogliere una parte di questi tirocinanti – ha osservato l’assessore Giuliani – La risposta dei datori di lavoro ? stata finora significativa, ma occorre una maggiore partecipazione da parte del settore produttivo del territorio affinch? le azioni del progetto possano riuscire al meglio – Si sta offrendo l’opportunit? a 100 persone di uscire da un disagio sociale pesante e mi auguro davvero che i datori di lavoro rispondano a questo avviso, anche per dimostrare come sia ampia, all’Aquila, la rete di solidariet? che tante volte ? stata vitale per la nostra popolazione”.

Contestualmente riprende l’interlocuzione con gli stakeholders territoriali per una pi? completa e puntuale individuazione dei reali fabbisogni del mercato del lavoro – riporta testualmente l’articolo online.

I bandi riservati agli stakeholders territoriali e ai potenziali datori di lavoro disponibili ad accogliere i tirocinanti del progetto Growing Up “Agor? Abruzzo – Spazio Incluso”, sono pubblicati all’albo pretorio del Comune, https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_481553_0_3.html, e sul sito istituzionale del progetto, https://www.growingupaq.it/.

