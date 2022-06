L’Aquila, Guerra: calcio, atleti giovanili Dinamo Kiev ospiti nel progetto Case dell’Aquila

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Sono giunti questa mattina all’Aquila gli atleti, gli allenatori e gli accompagnatori delle formazioni giovanili della squadra di calcio della Dinamo Kiev, venticinque persone in tutto, che nel capoluogo abruzzese hanno trovato un luogo sicuro dopo lo scoppio della guerra in Ucraina –

- Pubblicità -

Ad accoglierli il sindaco, Pierluigi Biondi, che li ha salutati negli alloggi del progetto Case di Roio (realizzati dopo il sisma del 2009 per ospitare gli sfollati del terremoto) che il Comune ha concesso per fornire ospitalit a giocatori e staff tecnico, mentre le societ sportive L’Aquila 1927 e Academy L’Aquila calcio metteranno a disposizione lo stadio Gran Sasso-Acconcia, materiali e mezzi per consentire il proseguo degli allenamenti e della preparazione atletica – viene evidenziato sul sito web.

“Dopo aver ricevuto tanta solidariet L’Aquila continua a restituire affetto, calore e accoglienza nei confronti di chi in difficolt come lo stata la comunit aquilana – viene evidenziato sul sito web. – spiega il primo cittadino – L’amministrazione sta facendo la sua parte in un percorso virtuoso che coinvolge istituzioni, prefettura, casa del volontariato, terzo settore e societ civile: tutti in campo per dare un sostegno completo da chi fugge dagli orrori della guerra”.

Dallo scorso mese di marzo altri venticinque rifugiati dal conflitto bellico, appartenenti alle nazionali Juniores e Under 23 di ciclismo ucraini, sono ospiti all’Aquila, dove prossimamente giungeranno oltre sessanta atlete e tecnici appartenenti alla squadra di ciclismo dell’Afghanistan “la cui unica ‘colpa’, agli occhi del regime talebano, quella di voler fare sport. – spiega il sindaco Biondi – Noi siamo dalla parte della vita, della pace e della solidariet e continueremo a operare affinch chi ha bisogno di sostegno non venga lasciato indietro”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it