L’Aquila, Impianti di riscaldamento, prorogata l’accensione fino al 14 aprile

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Sar? possibile tenere accesi gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati nel territorio del Comune dell’Aquila fino a venerd? 14 aprile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo prevede un’ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi – Il provvedimento ? stato emesso in considerazione delle attuali condizioni meteorologiche “che non garantiscono adeguate temperature interne”. Come riportato nell’ordinanza, l’accensione sar? possibile “con una durata massima giornaliera di 10 ore, articolate anche in due o pi? sezioni”. La normativa attuale per il contenimento dei consumi energetici dispone che il periodo di funzionamento degli impianti termici in citt? come L’Aquila vada dal 22 ottobre all’8 aprile –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it