L’Aquila, Innovazione: 36 mln per progetti Univaq e GSSI, Biondi: “Grande soddisfazione”

“Grande soddisfazione per l’approvazione di due progetti sugli ecosistemi dell’innovazione che porteranno nel territorio aquilano oltre 36 milioni di euro“ stata espressa dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a commento dell’emanazione del provvedimento dell’Agenzia per la coesione territoriale che ha ritenuto ammissibili le proposte presentate, rispettivamente, dall’Universit dell’Aquila e dal Gran Sasso Science Institute, le uniche due finanziate in Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

“Si tratta di iniziative di altissima qualit che impreziosiscono ancora di pi il percorso che sta facendo la citt dell’Aquila verso una maturazione sociale ed economica che poggia su due elementi fondamentali: la conoscenza e il trasferimento tecnologico”.

“Di entrambi i progetti, cos come di quelli presentati dall’INGV e dai Laboratori nazionali del Gran Sasso, che purtroppo non sono stati finanziati, ma che spero verranno recuperati con lo stanziamento di ulteriori risorse, il Comune stato partner convinto, nella consapevolezza che anche attraverso l’innovazione passi il rilancio del nostro territorio”.

Fonte: comune.laquila.it