L’Aquila, Istruzione: il 20 gennaio percorso formativo per educatrici e insegnanti della provincia dell’Aquila

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Al via la seconda Unit? Didattica del percorso formativo rivolto ad educatrici ed insegnanti della provincia dell’Aquila, in ottemperanza alle Linee pedagogiche nazionali e di indirizzo della Regione Abruzzo per le attivit? formative 0-6.

L’intenzione ? quella di accompagnare educatrici ed insegnanti, nelle varie fasi della formazione: dalla progettazione alla pratica didattica, nel rispetto del DLGS 65/2017 “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema Integrato di Educazione e di istruzione… dalla nascita sino a sei anni”. Le attivit? erano gi? iniziate, nella scorsa annualit?, con una prima Unit? Didattica, e pertanto, il giorno 20 gennaio, alle ore 10:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto comprensivo “G. Carducci”, via della Polveriera – L’Aquila, avr? avvio la Seconda Unit?, curata dai docenti dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, sempre con l’obiettivo di promuovere processi collaborativi tra professionisti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia – si apprende dal portale web ufficiale.

L’organizzazione della formazione, per la nostra provincia, ? stata possibile grazie alla attivit? del Comitato Tecnico Scientifico per lo 0/6 anni della provincia dell’Aquila, un organismo che nasce da precise indicazioni regionali, allo scopo di dare piena attuazione al sistema integrato 0-6, attraverso lo studio e l’analisi del bisogno di ogni singola provincia – viene evidenziato sul sito web.

Il Comitato ha operato sotto il coordinamento di un referente del Comune dell’Aquila e la fattiva collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, di rappresentanti dei Servizi Educativi per l’Infanzia, delle Scuole Statali e Parificate, di una coordinatrice pedagogica provinciale e di referenti delle associazioni di categoria – si apprende dal portale web ufficiale.

La partecipazione ? riservata al solo personale educativo ed insegnante, operante nelle strutture pubbliche e private 0/6 anni, della nostra provincia – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it