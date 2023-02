L’Aquila, lavori di ripristino dell’ex fontanile di Bazzano: approvato progetto grazie a convenzione Comune e Fondazione Carispaq

- Advertisement -

Approvato dalla Giunta comunale il progetto di fattibilit? tecnica ed economica dei lavori di ripristino dell’ex fontanile di Bazzano vicino alla storica Chiesa di Santa Giusta nella piazza della frazione – si apprende dalla nota stampa. L’importo complessivo dell’intervento, pari a 30 mila euro, ? finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila grazie alla convenzione stipulata con il Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

“Il ripristino dell’antico fontanile, di alto valore simbolico e identitario per la comunit? locale, rientra negli interventi di riqualificazione post sisma dell’intero complesso monumentale della Chiesa di Santa Giusta di Bazzano, uno dei luoghi di culto pi? importanti del territorio, risalente al XII secolo e oggi in fase di restauro – recita il testo pubblicato online. Un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio dell’Aquila per la disponibilit? a sostenere il restauro dell’opera in una proficua e fattiva collaborazione tra enti – Un impegno che avevamo preso nel corso della campagna elettorale e che intendiamo portare avanti per la salvaguardia e la riqualificazione di uno spazio che, oltre al valore storico, rappresenta il fulcro della vita sociale del paese” hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, unitamente al vice sindaco, Raffaele Daniele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

