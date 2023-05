L’Aquila, Manifestazioni all’Aquila, le modifiche alla circolazione

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Oltre all’Air Show dell’Aquila, il prossimo fine settimana sar? caratterizzato da altre manifestazioni, per le quali sono state disposte delle specifiche modifiche alla circolazione – Lo rende noto l’assessore alla Polizia Municipale, Laura Cucchiarella – viene evidenziato sul sito web.

In particolare, per garantire lo svolgimento in sicurezza della corsa podistica “Run4Hope 2023, Stracittadina Aquilana 2023” del 28 maggio, l’ordinanza

(https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_497025_0_3.html) prevede, per domenica, l’istituzione di un divieto sosta con rimozione forzata su viale Collemaggio oltre che sull’area di Piazza del Teatro al di fuori degli stalli – precisa la nota online. “Inoltre – spiega l’assessore Cucchiarella – dalle ore 9.30 alle ore 11.30 sar? vietato il transito lungo il percorso, che comprende viale Collemaggio, viale Crispi, via XX Settembre, via Fontesecco, via Sallustio, via Camponeschi, piazza Regina Margherita, via Andrea Bafile, piazza Palazzo, Corso Principe Umberto, Corso Vittorio Emanuele II, via Verdi, piazza del Teatro, via Sinizzo, piazza Battaglione Alpini, via Castello, via Zara, via Signorini Corsi, via Panfilo Tedeschi, via Francesco del Greco, via Invalidi della Guerra, via Vincenzo Gentile, via Rodolfo Ludovici, via Berardino Marinucci, piazza Matteotti, Santa Maria di Farfa, via Maiella, piazza San Bernardino, via San Bernardino, piazza Duomo e Corso Federico II. Verr? poi invertito il senso di marcia sul tratto di Via Pescara compreso tra Via Tagliacozzo e via Strinella; si proceder? quindi in direzione via Strinella”.

Per quanto riguarda gara di skyrunning “Skyrace del Mammut”, che si svolger? nel territorio di Cese di Preturo, l’ordinanza

(https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_496969_0_3.html) dispone, sempre per domenica 28 maggio, il divieto di transito dalle 8.30 alle 16.30 ed il divieto di sosta con rimozione dalle 7.00 alle 16.30 in via Sant’Anna (tratto tra Via San Giovanni e via Pi? dei Giardini) ed in via San Giovanni (tratto tra il km 1+100 e il km 1+500), il solo divieto di transito dalle ore 8.30 alle ore 16.30 in via Marchese Quinzi (tratto tra via Sant’Anna e via San Giovanni), lo stesso divieto di transito in via Solferino dalle 8.30 alle 10.30 e, per concludere, sempre il circolazione dalle ore 11.00 alle ore 16.30 in via Marchese Quinzi e sulla strada comunale senza denominazione che dal serbatoio GSA porta all’abitato di Cese di Preturo – riporta testualmente l’articolo online. “Sar? un fine settimana denso di attivit? importanti e questo sicuramente ? un vantaggio per la citt? e il territorio – conclude l’assessore Cucchiarella –. Certamente queste iniziative comportano qualche disagio per la viabilit? (proprio per questo ? importante che i cittadini prendano accuratamente visione delle modifiche al traffico), ma confidiamo nella loro comprensione, visto che comunque si tratta di eventi che, tra le altre cose, riqualificano e valorizzano il territorio”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it