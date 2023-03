L’Aquila, Manifestazioni storiche: rimborsi 2021 e programmazione 2023

- Advertisement -

Al via i rimborsi per le manifestazioni storiche che si sono svolte all’Aquila nel 2021 e la programmazione di quelle che si svolgeranno nel 2023. ? quanto previsto in due distinti avvisi pubblici dell’ufficio Partecipazione, rivolti alle associazioni o manifestazioni iscritte agli appositi albi comunali.

Per chiedere i rimborsi relativi al 2021 bisogna presentare apposita domanda, in carta libera, contenente la descrizione della manifestazione con corredo fotografico, gli obiettivi e i risultati raggiunti, anche in termini di partecipazione, oltre ad un dettagliato resoconto delle spese sostenute, che dovranno essere documentate con fatture quietanzate al fine del rimborso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il contributo richiesto non potr? superare la soglia del 50% del costo complessivo della manifestazione e, comunque, non potr? superare l’importo massimo di 5mila euro, e ci? fino a completo esaurimento delle somme stanziate –

Il secondo avviso, invece, prevede la programmazione delle manifestazioni per il 2023. In questo caso bisogna allegare alla domanda di partecipazione una dettagliata relazione ed un preventivo della spesa prevista per realizzare l’evento –

La scadenza per l’invio delle domande ? fissata, in entrambi i casi, al prossimo 29 aprile –

Le richieste vanno inviate a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@comune – laquila – postecert.it oppure mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune dell’Aquila, Ufficio Partecipazione, via Aldo Moro n. 30, allegando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_488629_0_3.html

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_488631_0_3.html

