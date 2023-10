L’Aquila, Mezzo soccorso in via Verdi, Daniele e Cucchiarella: “Vicenda strumentalizzata”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Spiace che venga strumentalizzata la questione dei mezzi di soccorso, che a detta di esponenti di minoranza non riescono a raggiungere i nostri concittadini in caso di necessit?.”

? quanto si legge in una nota congiunta a firma del Vice Sindaco ed Assessore al Commercio Raffaele Daniele e dall’Assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Stradale Laura Cucchiarella che spiegano: “Apprendiamo dai giornali che nella giornata di ieri un’autoambulanza avrebbe avuto difficolt? a raggiungere una persona in situazione di emergenza nei pressi di via Verdi, a causa dei tavolini insistenti nell’area a ridosso di Corso Vittorio Emanuele II. Fermo restando la consapevolezza della concentrazione di dehor nell’area citata, ? ben chiaro che il mezzo non avrebbe avuto nessun problema a raggiungere il paziente, ma che sia rimasto fermo per prestare soccorso e che proprio in quel momento sia stata scattata la fotografia a corredo del comunicato – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Evitando di commentare ulteriormente le speculazioni,” concludono Daniele e Cucchiarella “invitiamo il servizio 118 ed i Vigili del Fuoco a segnalare al Comado di Polizia Municipale eventuali situazioni che potrebbero causare reali problemi al transito dei mezzi di soccorso per correggere tempestivamente l’ipotetica erronea disposizione di tavolini e fioriere – “

