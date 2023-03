L’Aquila, Mobilità: al via gli incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Favorire la mobilit? dolce e sostenibile tramite incentivi economici per l’utilizzo della bicicletta durante gli spostamenti sistematici, in particolare casa-lavoro, in linea con le iniziative promosse in ambito nazionale ed europeo – aggiunge testualmente l’articolo online. Con queste finalit? la giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani, ha approvato nella seduta odierna la concessione di incentivi anche per il 2023 per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita nella misura del 35% del prezzo, IVA inclusa, fino a un massimo di 500 euro – recita il testo pubblicato online.

“Per l’amministrazione comunale la mobilit? urbana rappresenta un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, – dichiara Giuliani – che richiede l’attivazione di azioni sinergiche a tutela della qualit? della vita e dell’ambiente tra cui la concessione di incentivi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, come elemento imprescindibile nell’attivit? di pianificazione della mobilit? cittadina nonch? per la progettazione di piste polifunzionale e ciclabili – precisa il comunicato. In questo contesto, – prosegue l’assessore alla Mobilit? – la strategia di promozione all’utilizzo sempre pi? esteso di veicoli a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico viene fortemente rafforzata anche dagli obiettivi strategici contenuti nel Piano Urbano di Mobilit? Sostenibile (PUMS) nel quale viene enfatizzata l’importanza del riequilibrio modale da perseguire attraverso azioni di incentivo all’integrazione tra i mezzi di trasporto, al trasporto pubblico, alla ciclabilit? e alla micromobilit? elettrica”.

Nei prossimi giorni sar? emanato un apposito avviso pubblico contenente i requisiti di accesso agli incentivi e le modalit? di erogazione rivolto ai cittadini residenti del Comune dell’Aquila interessati all’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita, che non abbiano gi? percepito i medesimi contributi dal 2016 al 2022. La richiesta di erogazione dell’incentivo dovr? essere compilata su un apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it oppure dal sito www.pumslaquila – it. Alla domanda andr? allegata un’autodichiarazione attestante la residenza nel capoluogo abruzzese e l’impegno a percorrere con la bicicletta a pedalata assistita almeno 500 km l’anno per due anni consecutivi, pena la restituzione dell’incentivo – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it