L’Aquila, Mobilità: tre auto ibride e dieci bici elettriche nel parco mezzi del Comune dell’Aquila

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il parco mezzi del Comune dell’Aquila si arricchisce di tre nuove automobili ad alimentazione ibrida e dieci biciclette a pedalata assistita – viene evidenziato sul sito web. Due veicoli saranno assegnati ai settori dell’ente mentre il terzo sar? a servizio della Polizia municipale (che pu? contare anche su quattro auto totalmente elettriche) che avr? a disposizione anche due e-bike appositamente equipaggiate per le attivit? di pattugliamento nelle aree del centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Le restanti otto bici verranno messe a disposizione degli uffici per agevolare lo spostamento del personale comunale tra le sedi dell’ente in caso di necessit? lavorative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Alla consegna, svoltasi davanti Palazzo Margherita, hanno partecipato il sindaco, Pierluigi Biondi, l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani, e l’assessore con delega alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella – viene evidenziato sul sito web.

L’acquisto delle auto, per complessivi 70mila euro, ? stato effettuato con i fondi del progetto ‘Citt? sostenibili nella terra dei Parchi’, all’interno del Programma sperimentale nazionale di mobilit? sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – si apprende dal portale web ufficiale. 30 mila euro, a valere su risorse comunali, l’importo impiegato per l’acquisto delle biciclette e degli equipaggiamenti a supporto (caschi, pettorine).

“Questa Amministrazione – hanno dichiarato i presenti – fin dal suo insediamento e in prosecuzione con quanto avviato nel precedente mandato, ha stilato un vasto programma teso ad incentivare la mobilit? elettrica e alternativa, sia nell’ottica della diffusione di mezzi a basso impatto ambientale sia nell’ottica di un processo di pedonalizzazione del centro storico – recita il testo pubblicato online. Un impegno per cui sono stati messi in campo risorse per incentivare l’acquisto di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente, ampliare la rete di infrastrutture di ricarica pubblica, attivazione di servizi di bike sharing e ammodernamento del parco mezzi comunale dei bus del traporto pubblico locale”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it