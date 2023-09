L’Aquila, Nove Martiri: incontro pubblico all’Auditorium del Parco il 23 settembre

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Una giornata di commemorazione e approfondimento in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio dei Nove Martiri aquilani – aggiunge la nota pubblicata. ? quella che promuover? il Comune dell’Aquila all’Auditorium del Parco il prossimo 23 settembre, data in cui cade la tragica ricorrenza dell’uccisione di Bruno D’Inzillo, Bernardino Di Mario, Fernando Della Torre, Carmine Mancini, Giorgio Scimia, Francesco Colaiuda, Anteo Alleva, Sante Marchetti, Pio Bartolini: tutti avevano tra i diciotto e i vent’anni.

Per la realizzazione dell’evento pubblico, di cui prossimamente verranno resi noti i dettagli, la giunta comunale, su proposta del sindaco Pierluigi Biondi, ha approvato un’apposita delibera in cui si sottolinea che l’iniziativa verr? attuata contestualmente al programma di appuntamenti istituzionalizzato delle commemorazioni e che vi sar? il coinvolgimento, tra gli altri, “delle realt? associative direttamente e tradizionalmente legate alla ricorrenza, delle scuole, di operatori culturali e di esperti e studiosi della materia”.

Quello del prossimo 23 settembre ? uno degli eventi promossi dall’amministrazione per ricordare e far conoscere, soprattutto ai pi? giovani, la vicenda dei Nove Martiri, gi? al centro di uno spettacolo, “Processo ai Nove Martiri”, andato in scena nel corso della rassegna estiva I Cantieri dell’Immaginario a cura del Tsa e liberamente ispirato all’omonimo volume del professore e storico Walter Cavalieri, e che nel corso dei prossimi mesi sar? al centro di ulteriori iniziative volte conservare la memoria e il ricordo – aggiunge testualmente l’articolo online.

