L’Aquila, Nuovo cda Film Commission: gli auguri del sindaco a presidente e consiglieri

“A pochi mesi dall’approvazione della legge istitutiva, entra subito nella fase operativa la Fondazione Abruzzo Film Commission, grazie all’imminente nomina del consiglio d’amministrazione da parte del presidente della Regione, Marco Marsilio, che ringrazio – riporta testualmente l’articolo online. Allo stesso tempo, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente, Piercesare Stagni, e ai due consiglieri Peppe Millanta e Fabrizia Aquilio”.

Lo afferma il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Una Film Commission che ‘parla aquilano’ non solo per la sede, che sar? nella nostra citt?, ma anche perch? due dei tre componenti del Cda sono aquilani, entrambi, proprio come Millanta, professionisti di comprovata esperienza”, commenta il sindaco –

“La costituzione di un organismo di questo genere ? un risultato straordinario per l’Abruzzo, perch?”, ricorda Biondi, “ ? uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo della nostra regione attraverso il cinema e la televisione, senza il quale qualsiasi impegno, anche di natura finanziaria, pu? non avere gli effetti sperati”.

“L’obiettivo, infatti, ? quello di diventare attrattivi per le produzioni, e questo lo si fa attraverso progettualit?, risorse umane specializzate, diventando ospitali, formando maestranze – si apprende dalla nota stampa. Tutto questo, unito alle location naturali di cui godiamo e messo a sistema con il mondo della formazione, che peraltro proprio all’Aquila ha visto scrivere importanti pagine di storia con l’Accademia dell’Immagine dove sono transitati maestri del cinema indiscussi come i fratelli Taviani, Vittorio Storaro, Luciano Tovoli, Francesco Rosi, Ennio Morricone e Manoel de Oliveira, sono certo che far? la differenza”.

