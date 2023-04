L’Aquila, Ofena: scomparsa del padre del sindaco Silveri, il cordoglio del sindaco Biondi

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

“A nome della Municipalit? aquilana e mio personale, esprimo profondo cordoglio al sindaco di Ofena, Antonio Silveri, per la perdita del caro padre, Vincenzo – All’amico Antonio arrivi forte il nostro abbraccio in questo momento di dolore – si apprende dalla nota stampa. La scomparsa di un punto di riferimento vitale non pu? essere consolata, ma ti sollevi la vicinanza e il conforto della famiglia e degli affetti – Accanto a te, sempre – si apprende dalla nota stampa. Sii forte”, cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo aver appreso del lutto che ha colpito il primo cittadino di Ofena – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it