L’Aquila, Paganica: iniziati lavori di demolizione del Teatro tenda

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione del Teatro tenda di Paganica, realizzato a met? degli anni ‘90 ma mai completato ed entrato in funzione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Le operazioni di rimozione dell’infrastruttura avranno la durata di tre mesi per una spesa di 980mila euro e al suo posto sorger? un polo scolastico a servizio della comunit?, finanziato con 4,6 milioni del Pnrr, che ospiter? alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria – viene evidenziato sul sito web.

“Finalmente – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – si concretizza uno dei maggiori processi di rigenerazione urbana del nostro territorio: al posto di quello che sarebbe dovuto diventare un centro polifunzionale ma che nel corso dei decenni si ? trasformato in un luogo di desolazione e abbandono sorgeranno aule e spazi per la formazione e la crescita dei nostri ragazzi – Un intervento complementare a quelli gi? in atto sugli impianti sportivi e che completer? il Masterplan destinato a riqualificare e valorizzare l’intera frazione di Paganica – Un risultato importante non solo per la frazione ma per l’intera citt?, raggiunto dall’amministrazione grazie al lavoro delle strutture comunali, dirigenti e funzionari, e alla preziosa collaborazione con Usra e Struttura di missione”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it