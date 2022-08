L’Aquila, Papa Francesco: L’Aquila, il sindaco accoglie il Santo Padre

- Advertisement -

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha accolto questa mattina Papa Francesco che presieder? le celebrazioni promosse in occasione della 728^ edizione della Perdonanza Celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale. “La citt? dell’Aquila ? grata e riconoscente al Santo Padre per l’enorme testimonianza di vicinanza e sostegno tributati alla comunit? con la sua presenza in occasione della tradizione pi? antica e sentita dalla comunit?. Un onore e una grande emozione poter accoglierlo e assistere, per la prima volta, all’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio da parte di un pontefice – Un gesto che universalizza il messaggio di pace e riconciliazione tra i popoli ereditato da Papa Celestino V e la valenza della Perdonanza Celestiniana, dal 2019 iscritta quale patrimonio culturale immateriale dell’umanit? Unesco” ha dichiarato il sindaco Biondi. Dopo aver visitato la cattedrale di San Massimo, in cui sono ancora ben visibili le ferite del sisma 2009, e incontrato i parenti delle vittime del terremoto presenti in Piazza Duomo Papa Francesco ha raggiunto il prato antistante la Basilica di Santa Maria di Collemaggio dove officer? la celebrazione della Santa Messa – viene evidenziato sul sito web. Dopo l’omelia e la recita dell’Angelus il Papa aprir? la Porta Santa rinnovando l’inizio del primo giubileo della storia – viene evidenziato sul sito web. Sar? il primo cittadino a consegnare il ramo d’ulivo del Getsemani nelle mani del Papa con cui, dopo tre tocchi, verr? aperta la Porta Santa – La Perdonanza Celestiniana si concluder? nella serata di domani, 29 agosto, con la cerimonia di chiusura – si apprende dal portale web ufficiale.

