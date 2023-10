L’Aquila, Parcheggio Porta Leoni in funzione da domani 12 ottobre

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Entrer? in funzione dalle ore 14 di domani, gioved? 12 ottobre, il parcheggio a raso da 90 posti auto di Porta Leoni.

A darne l’annuncio sono il sindaco, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni Pubblici, Raffaele Daniele che sottolineano come “la citt? avr? a disposizione un nuovo spazio per agevolare la sosta di cittadini e turisti in pieno centro storico, aumentandone l’attrattivit? e la fruibilit?”.

Nel corso della seduta di giunta di marted?, inoltre, ? stato approvato, in via sperimentale, il tariffario per il parcheggio in cui l’entrata e l’uscita saranno controllati da un impianto elettronico che regoler? il funzionamento delle barriere automatizzate –

Il parcheggio, gratuito nelle domeniche e giornate festive, sar? a pagamento nella fascia oraria 8/20 con un tempo di sosta gratuito dall’ingresso fissato in trenta minuti, mentre la tariffa per ogni ora di sosta, o frazione, sar? due euro (2 €).

“? stato stabilito questo costo per disincentivare la sosta lunga all’interno del parcheggio rendendo l’area ad alta rotazione di veicoli – Riteniamo che questa scelta possa favorire quanti intendono recarsi nel cuore della citt? e le attivit? commerciali – precisa la nota online. Chi vorr? fare shopping, infatti, potr? usufruire di un’area comoda e accessibile da cui ? possibile raggiungere i negozi del nostro centro storico” aggiungono sindaco e vice sindaco – recita il testo pubblicato online.

Il tempo disponibile all’utente per uscire dal parcheggio dopo il pagamento della sosta sar? di quindici minuti; non vi ? una sosta massima consentita, salvo la presenza di divieti di sosta la cui istituzione preclude l’utilizzo dell’area di parcheggio – recita il testo pubblicato online.

Per quanto riguarda il pagamento il sistema accetter? monete con taglio superiore a dieci centesimi (0,10 €) ed esclusivamente banconote da 5 euro (5 €). Sar? disponibile, comunque, la modalit? di pagamento elettronico attraverso carte di credito o pagobancomat.

Il display, in aggiunta alla modalit? di ingresso per i veicoli, ? predisposto per riconoscere l’accesso dei mezzi di persone con disabilit? munite dell’apposito talloncino visibile all’interno del veicolo – recita il testo pubblicato online.

Infine, in caso di smarrimento del ticket verr? applicato un importo pari a 24 ore di sosta – si legge sul sito web ufficiale.

Il costo per la realizzazione del parcheggio ? stato di 1,4 milioni e sorge nell’area precedentemente occupata dalle palazzine Ater con cui il Comune dell’Aquila ha effettuato una permuta di alloggi derivanti dalla cosiddetta abitazione equivalente, ceduti all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale dall’ente comunale –

