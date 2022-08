L’Aquila, Perdonanza, 728esima edizione: Sindaco Biondi ha proclamato la chiusura. Indulgenza per un anno, Bolla rientrata in Comune

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Alle 20.30 di stasera, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha dichiarato conclusa la Perdonanza Celestiniana 2022, 728esima edizione – si apprende dalla nota stampa. Biondi ha parlato dalla torre che si trova a fianco della basilica di Santa Maria di Collemaggio, la cui Porta Santa – aperta ieri mattina da Papa Francesco, prima volta di un Pontefice dall’inizio della prima indulgenza plenaria della storia, indetta dal Papa Santo Celestino V nel 1294 – era stata chiusa qualche minuto prima da monsignor, Antonio D’Angelo, Vescovo ausiliare dell’Aquila, e dallo stesso sindaco del capoluogo abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Contestualmente, ? stato spento anche il braciere, acceso il 23 agosto scorso con il Fuoco del Morrone, in occasione dell’apertura della Perdonanza – si legge sul sito web ufficiale. La liturgia della funzione religiosa ? stata animata dal Coro Citt? dell’Aquila, composto da rappresentanti del coro della Diocesi, della corale Gran Sasso, della corale 99, della Schola Cantorum San Sisto, del coro della Portella, della corale L’Aquila e coro Cai e del coro del conservatorio Casella –

Subito dopo ? partito di rientro della Bolla del Perdono, con il gonfalone della citt? dell’Aquila, i rappresentanti della Municipalit? e i gruppi storici che hanno accompagnato il sindaco, le Dame della Bolla e della Croce (Kawsar Abulfazil e Adriana Carolina Pinate) e il Giovin Signore (Shiong Fu). Dalla basilica di Collemaggio fino alla sede comunale di Palazzo Fibbioni, il corteo ? passato per viale Collemaggio, corso Federico II, parte alta di piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, il corteo ha raggiunto la sede comunale di palazzo Fibbioni, dove sindaco e figuranti hanno salutato i presenti.

Quanto all’indulgenza plenaria concessa da Papa Celestino V con la Bolla del 29 settembre 1294, l’ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi dell’Aquila ha reso noto stamani che la stessa – di durata prevista per un giorno dal sacro documento del Papa Santo – ? stata estesa a un anno, e cio? fino alla Perdonanza 2023, per volont? di Papa Francesco e dietro provvedimento della Penitenzieria apostolica – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 20, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it