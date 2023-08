L’Aquila, Perdonanza: domani l’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Prender? il via alle 16 di domani, da Piazza Palazzo, il Corteo storico della Bolla del Perdono, momento centrale della 729esima Perdonanza Celestiniana

L’assembramento dei partecipanti avverr? tra via Bafile e piazza Santa Margherita, nell’area retrostante Palazzo Margherita (sede comunale sino al sisma del 2009).

Invece le associazioni e i gruppi che hanno risposto all'avviso pubblicato sul sito ufficiale della Perdonanza partiranno da Largo Pischedda, e si uniranno al corteo, dopo il passaggio del sindaco e della Dama della Bolla, attraverso via San Bernardino

Questi ultimi saranno scortati da un drappello composto da nove unit? del 4? Reggimento Carabinieri a cavallo

Prima della partenza, il sottosegretario del ministero delle Imprese e Made in Italy, Fausta Bergamotto, in rappresentanza del Governo, passer? in rassegna il picchetto d'onore che si svolger? a Piazza Palazzo

Il Corteo attraverser? corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, corso Federico II, viale Francesco Crispi, viale di Collemaggio, fino a giungere sul palco situato davanti la Basilica di Santa Maria di Collemaggio

Successivamente sar? celebrata la Messa stazionale e dopo, ai vespri (come recita la Bolla Papale di Celestino V), verr? aperta la Porta Santa della Basilica, che quest’anno verr? dischiusa dal cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero Vaticano per le Cause dei Santi.

MOBILIT? E TRASPORTI

Come negli altri giorni della Perdonanza il terminal bus Lorenzo Natali rimarr? aperto per l'intera giornata e da l? partir? una navetta (bus da 90 posti con frequenza ogni 20 minuti) che raggiunger? la Fontana Luminosa dopo aver attraversato via Strinella, via Panella e viale Gran Sasso

Il megaparcheggio ? dotato di 640 posti gratuiti.

VIABILIT?

Sono state disposte modifiche al traffico per il giorno Corteo della Bolla del 28 agosto e per quello di rientro del giorno successivo. Nello specifico verr? istituito il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta ambo i lati su Piazza Duomo, nel tratto compreso tra Corso Federico II e Corso Vittorio Emanuele dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 20 del 29 agosto; divieto di sosta e di transito anche su Piazza Palazzo, Piazza Santa Margherita e via Bafile (tratto via Paganica/via San Martino), dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 18 alle 22 del 29 agosto Sar? poi in vigore in questi stessi giorni ed agli stessi orari il divieto di transito in via Cascina ed in via Bafile (tratto via San Martino/via Cascina)

Istituiti divieto di sosta e di transito istituito anche su Corso Principe Umberto dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 18 alle 22 del 29 agosto. Su Piazza Duomo, Piazza IX Martiri, Piazza Chiarino, e Piazza San Biagio verr? istituito il divieto di sosta e di transito dalle 17 del 27 agosto all'una del 28 agosto. Lo stesso divieto di sosta e transito verr? istituito anche in Largo Pischedda e via e Piazza San Bernardino dalle 12 alle 20. Verr? istituito il divieto di sosta e di transito dalle 17 del 27 agosto all'una del 28 agosto

Le limitazioni al traffico toccheranno anche l'area della Villa Comunale e della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e nello specifico in via XX Settembre sar? istituito il solo divieto di transito in direzione Villa Comunale dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 agosto; nel tratto di viale Crispi compreso tra Via XX Settembre a Viale Collemaggio sar? istituito il divieto di transito e sosta sul lato destro (direzione Porta Napoli) dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 agosto, mentre nel tratto compreso tra Viale Collemaggio e Via Porta Napoli sar? istituito il solo divieto di transito dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 agosto. Viale Collemaggio, via Caldora e via Bellisari dalle 12 alle 21 del 28 agosto, dalle 17 alle 21 del 29 agosto

L'ordinanza completa ? consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_507960_0_3.html.

In considerazione delle previsioni meteo, secondo le quali sono possibili rovesci temporaleschi e abbassamento delle temperature, si consiglia ai cittadini che volessero assistere alla manifestazione di dotarsi di adeguato abbigliamento e dispositivi parapioggia (ombrelli).

