L’Aquila, Perdonanza, gli accessi agli spettacoli per i diversamente abili

Il comitato Perdonanza celestiniana informa che l’accesso agli eventi previsti dal programma artistico sar gratuito per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori (uno solo per ogni disabile). Per prenotare i posti riservati – fino ad esaurimento degli stessi – occorrer inviare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica disability@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – it .

