L’Aquila, Perdonanza, sospensione dell’attività dei cantieri

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumit?, considerando il notevole afflusso che ci sar? in particolare nel centro storico dell’Aquila, il sindaco Pierluigi Biondi ha disposto con ordinanza alcune misure relative all’attivit? dei cantieri in occasione della Perdonanza Celestiniana e degli ulteriori eventi.

In particolare, dal 23 agosto al primo settembre i cantieri pubblici e privati all’interno delle mura civiche dovranno sospendere la loro attivit? alle ore 17. Il 28 agosto, data del Corteo della Bolla, dovranno invece rimanere chiusi per l’intera giornata i cantieri pubblici e privati che ricadono nelle zone indentificate dalle seguenti vie e piazze: piazza Palazzo-corso Principe Umberto; largo Giovanni Pischedda-via San Bernardino; corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, corso Federico II, piazzetta delle Acacie, viale Crispi, viale Collemaggio, piazzale Collemaggio-via Donatella Tellini.

Sempre dal 23 agosto al primo settembre sar? vietato il transito dei veicoli pesanti e mezzi d’opera connessi alle attivit? edili di tutti i cantieri pubblici e privati ricompresi all’interno delle mura cittadine –

Il provvedimento prevede inoltre che le imprese dei cantieri provvedano, tra l’altro, a schermare recinzioni e ponteggi, a eliminare i carichi sospesi e qualsiasi potenziale pericolo, alla pulizia degli spazi circostanti e all’illuminazione dei ponteggi.

L’ordinanza completa ? pubblicata all’albo pretorio del Comune, a questo indirizzo

https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_508111_0_3.html

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it