L’Aquila, Perdonanza: terminati i lavori della gradinata antistante la Porta Santa

Terminati e riconsegnati al Comune dell’Aquila i lavori della gradinata situata nel sito antistante la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio – riporta testualmente l’articolo online. A salutare l’evento, questa mattina, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele e il vescovo ausiliare, monsignor Antonio D’Angelo nel corso di una cerimonia inaugurale dell’opera, finanziata con un milione di euro a valere sulle risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e 2016/17 ottenute dall’amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Circa 500 le sedute realizzate al termine degli interventi condotti attraverso il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e l’impiego di materiali, come legno e pietra, in grado di armonizzarli con il contesto architettonico e ambientale esistente – recita la nota online sul portale web ufficiale. A settembre, inoltre, sar completata la pavimentazione con sampietrini e porfido che verranno posizionati sull’intero tratto di Viale Escriv, in sostituzione dell’asfalto provvisorio esistente – si apprende dalla nota stampa.

“Un’operazione, la prima tra quelle finanziate con il Fondo complementare, conclusa in tempo record e che ha consentito, grazie alla preziosa collaborazione con la Soprintendenza, di riscoprire un tratto di muro storico che stato opportunamente valorizzato al pari dell’intera area, ora a servizio di cittadini e turisti – precisa il comunicato. – hanno dichiarato sindaco e vice sindaco – Per mantenere in ordine, pulita e al riparo da eventuali atti vandalici la gradinata, in attesa che vengano e trasmesse le ultime certificazioni sui collaudi effettuati e ripristinato l’impianto di videosorveglianza, saranno mantenute le reti di protezione e sicurezza sino al prossimo 28 agosto – Solo al termine dell’apertura della Porta Santa da parte di Papa Francesco la gradinata sar resa fruibile per la comunit. Il nostro ringraziamento va a dirigenti e funzionari comunali, tecnici, maestranze e professionisti che in un mese e mezzo hanno lavorato senza sosta per restituire alla citt un nuovo spazio urbano che impreziosisce uno dei luoghi del cuore e identitari della nostra terra”.

“L’intervento di riqualificazione del declivio che fronteggia la Porta Santa della Basilica di Collemaggio, realizzato secondo i dettami dell’ingegneria naturalistica ricorrendo a materiali compatibili con il contesto ambientale, ha permesso di restituire alla comunit uno spazio pubblico che, dopo le celebrazioni della Perdonanza, rimarr a disposizione dei cittadini, come luogo di incontro, riposo, e riflessione – ha affermato la Soprintendente architetto Cristina Collettini – Nonostante i tempi strettissimi, la Soprintendenza ha svolto le attivit di sorveglianza di competenza, e grazie alle indagini di archeologia preventiva si avuta occasione di approfondire le conoscenze relative agli insediamenti che storicamente hanno interessato l’area dove sorge il complesso di Collemaggio; il progetto iniziale stato quindi adeguato ai ritrovamenti – precisa la nota online. La citt si arricchisce cos di un nuovo luogo di socialit, in cui la conservazione filologica degli elementi murari che anticamente cingevano le aree agricole su cui fu costruito l’ex Ospedale Psichiatrico dialoga con una reinterpretazione in chiave moderna dello spazio pubblico”.

