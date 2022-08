L’Aquila, Perdonanza, visita pastorale di Papa Francesco: i servizi del Comune e le cifre dell’evento Biondi: “Coinvolti tutti i settori dell’amministrazione, uno sforzo immane per accogliere il Santo Padre”

- Advertisement -

Dieci parcheggi per oltre 2.700 posti auto, un servizio speciale di bus navetta con 10 mezzi riservati esclusivamente all’evento, quasi 450 persone impiegate per le attivit? sanitarie e di sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Queste alcune cifre relative all’impegno del Comune in occasione della visita pastorale di Papa Francesco, in programma all’Aquila per il 28 agosto – recita il testo pubblicato online. Per la prima volta in 728 anni (cio? da quando Celestino V l’ha istituita), l’indulgenza plenaria annuale sar? indetta da un Pontefice; Papa Bergoglio aprir? la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio la mattina di domenica prossima – si apprende dal portale web ufficiale. Ingente l’organizzazione per accogliere nel modo migliore possibile Francesco e per garantirgli la massima sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo il dettaglio delle iniziative programmate dal Comune e dalle strutture che con esso stanno agendo in sinergia – si legge sul sito web ufficiale.

Parcheggi. Sono 10 e consentiranno la sosta a 2.710 posti auto – recita il testo pubblicato online. Sono stati ricavati al centro commerciale L’Aquilone (500 posti), al centro commerciale Globo (500 posti), al deposito dell’Ama in via Campo di Pile (100), al piazzale Grande Torino, impianti sportivi di Centi Colella (100), al Tecnopolo (315), al piazzale Sandro Pertini a Pile, ingresso secondario del Tecnolopolo (260), via Eusanio Stella a Pile (150), via Mezzanotte/via Francesco Savini (135), piazzale Giuseppe Porto, area est della citt? (250), piazza d’Armi (400).

Bus navetta – viene evidenziato sul sito web. Dieci mezzi dell’Ama saranno riservati esclusivamente al servizio speciale per la visita del Papa e percorreranno il seguenti itinerario: centro commerciale L’Aquila – centro commerciale Globo – statale 17 (deposito Ama) – impianti sportivi di Centi Colella – Tecnopolo, via Mulino di Pile – Statale 17 – viale Corrado IV (piazza d’Armi) – viale 25 aprile – stazione ferroviaria (via Eusanio Stella) – viale 25 aprile – viale della Croce Rossa – via Alcide De Gasperi – via Ignazio Silone – via D’Ascanio – parcheggio Amleto Cencioni (a fianco dello stadio di Acquasanta) – via Panella – via Strinella – terminal di Collemaggio – recita il testo pubblicato online. Stesso percorso, in senso contrario, al ritorno – recita il testo pubblicato online. Tra le 5.30 e le 9 del mattino del 28 agosto ? prevista una partenza dal parcheggio dell’Aquilone ogni 10 minuti, dalle 9 alle 16 una ogni 20 minuti, sempre dal parcheggio dello stesso centro commerciale – Chi proviene da fuori citt? utilizzando il servizio di trasporto extraurbano della Tua potr? usufruire delle coincidenze con le navette dell’Ama al parcheggio Cencioni.

Diversamente abili. Posti auto per i diversamente abili verranno riservati a largo Pischedda (35) e ai piani -2 e -3 del parcheggio di Collemaggio, in ragione di un posto ogni 20. Ma se le richieste dovessero superare il numero previsto, detti posti saranno aumentati.

Negozi e pubblici esercizi. Dalle 24 alle 12 del 28 agosto dovranno rimanere chiusi negozi e pubblici esercizi che si trovano lungo l’itinerario di Papa Francesco, segnatamente da corso Vittorio Emanuele (incrocio con via Sallustio), passando per piazza Duomo, corso Federico II, viale Francesco Crispi, compresa la villa Comunale e fino all’arrivo a Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre, dovranno essere rimossi tavolini e suppellettili (possono rimanere le pedane e gli ombrelloni che per? dovranno essere chiusi).

Posti a sedere e transenne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune allestir? circa 6.400 posti a sedere, di cui circa 4.700 a Collemaggio e circa 1.700 a piazza Duomo – riporta testualmente l’articolo online. Oltre 4 chilometri lineari di transenne e 18 barriere antipanico per le uscite di sicurezza delimiteranno le varie zone del passaggio del Papa – viene evidenziato sul sito web.

Servizi igienici – precisa la nota online. 64 bagni chimici saranno allestiti in 4 zone: piazza Duomo (3 per donne, 3 per uomini e 2 per diversamente abili); villa comunale (2 per donne, 2 per uomini e 1 per disabili all’altezza di viale Rendina); viale Collemaggio (2 per donne, 2 per uomini, 1 per diversamente abili all’incrocio con viale Crispi, altrettanti all’intersezione con viale 24 maggio); prato di Collemaggio (12 per donne, 12 per uomini, 4 per diversamente abili nei vari settori del prato, 3 per donne, 3 per uomini e 1 per disabili vicino al centro emergenze, altri dietro il palco del teatro del Perdono e vicino ai gazebi di Parco del Sole). I bagni saranno oggetto di costante pulizia e manutenzione –

Ambulanze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Saranno 10, dislocate tra lo stadio di Acquasanta, dove il Papa atterrer? con l’elicottero, piazza Duomo, lungo il percorso della Papamonbile e a Collemaggio, oltre a vari mezzi dei vigili del fuoco e a 27 estintori.

Donne e uomini ‘in prima linea’. Circa 750 donne e uomini del Comune e delle istituzioni e associazioni, che con esso collaborano, sono in prima linea per la parte organizzativa di competenza dell’ente e lo saranno il 28 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. 52 operatori sanitari, 44 addetti antincendi, 152 per il servizio di safety and security, 324 volontari di protezione civile, cui vanno aggiunti i circa 180 dipendenti comunali che sono a lavoro da tempo (e molti di questi lo saranno anche domenica prossimo) per allestire strutture e servizi necessari per la visita del Papa –

Il sindaco Biondi: “Uno sforzo immane, felici di sostenerlo”. “La visita del Papa ? un evento storico per la nostra citt?, soprattutto se calata nel contesto generale delle azioni del Pontefice, che saluter? i familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009, entrer? nel Duomo danneggiato dal terremoto di 13 anni fa e aprir? la Porta Santa di Collemaggio, dando il via all’indulgenza celestiniana – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Per la sua presenza, e soprattutto per l’affetto e la considerazione dimostrate verso il suo predecessore, Celestino V, e verso la comunit? del territorio, abbiamo sostenuto e sosterremo ancora uno sforzo immane – Ma siamo felici dei sacrifici che stiamo facendo e che faremo, perch? vogliamo che Papa Francesco si senta come a casa sua e siamo onoratissimi della sua presenza”.

Il sindaco Biondi ha quindi voluto ringraziare “l’arcivescovo dell’Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi, per aver reso possibile questo straordinario dono al territorio aquilano, il Prefetto, il Questore e i suoi uomini, le forze dell’ordine e di soccorso (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza), i volontari, l’Asl, gli addetti alla sicurezza per quanto stanno producendo e per quanto faranno ancora – viene evidenziato sul sito web. Un ringraziamento particolare alla struttura comunale, che, ancora una volta, sta dimostrando efficienza e capacit? in situazioni particolarmente importanti, in cui la partecipazione del personale dell’amministrazione civica ? fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra questi, quelli dell’ufficio del sindaco, dei settori Polizia municipale; Aq progetti speciali per la rinascita, programma Restart, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico; Segreteria generale; Comunicazione; Opere pubbliche; Protezione civile e Ambiente; Trasporti e Mobilit?; Ricostruzione pubblica attraverso l’ufficio del disability manager; Servizi finanziari; Suap; Centrale di committenza – viene evidenziato sul sito web. Non va dimenticato il ruolo importante delle societ? partecipate Ama, Sed e Asm”.

