L’Aquila, PNC: PNRR, 6,7 milioni di euro per il Comune dell’Aquila

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Ammonta a quasi 6,7 milioni di euro la somma che, con apposita ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia, Guido Castelli, ? stata assegnata al Comune dell’Aquila nell’ambito della ricollocazione, e conseguente ripartizione, di risorse disponibili nell’ambito del Piano complementare al Pnrr.

“1,4 milioni – spiega il sindaco Biondi – verranno utilizzati per il completamento dei lavori in Pizza Duomo, che in questo modo verr? totalmente finanziata attraverso il Pnc. A copertura dell’operazione l’amministrazione aveva impegnato fondi che, adesso, potranno essere liberati ed utilizzati per ulteriori iniziative a favore della comunit?. Altri 1,294 milioni saranno impegnati per supportare i costi legati all’incremento delle materie prime e dell’energia per lavori programmati sugli impianti sportivi, sempre finanziati con il Pnc al Pnrr per le zone colpite dal terremoto del 2009 e del 2016/17, mentre ammonta a 1,271 milioni l’importo concesso per rifunzionalizzazione e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici con cui sar? possibile sostenere i costi legati all’approvvigionamento energetico su interventi gi? appaltati”.

Le ulteriori risorse saranno utilizzate per opere sulla rete stradale comunale (1 milione), e sulla mobilit? sostenibile (1,7 milioni).

“Il mio ringraziamento va al commissario Castelli per aver compreso le esigenze della nostra citt? e condiviso l’esigenza di continuare a sostenere il significativo processo di rigenerazione urbana, economica e sociale in atto e valorizzato con progetti prospettici e intrapresi con il Pnrr e il relativo Piano complementare” ha concluso il sindaco –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it