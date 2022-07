L’Aquila, PNRR: Fondo complementare, pubblicato bando per lavori collegamento Piazzale Simoncelli Fonte Cerreto

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Svolta decisiva verso l’obiettivo di riqualificazione dell’intera area di Fonte Cerreto con la realizzazione di una scala mobile di collegamento tra il parcheggio di piazzale Simoncelli e la base della funivia – si legge sul sito web ufficiale.

stata infatti pubblicata la manifestazione di interesse per l’affidamento congiunto della redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di recupero del parcheggio di piazzale Simoncelli e realizzazione del percorso meccanizzato per il collegamento alla stazione di valle della funivia di Fonte Cerreto per un importo complessivo di circa 1,3 milioni – Si tratta di fondi ottenuti dall’amministrazione comunale nell’ambito delle risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e 2016/17.

Oltre al collegamento meccanizzato predisposto due rampe con un impianto di copertura in acciaio e plexiglass trasparente, il progetto prevede un’area di sosta pubblica per camper con 24 postazioni attrezzate, un edificio da adibire a biglietteria e info point, dotato anche di piccole aree commerciali e servizi igienici.

“Si tratta di un intervento molto atteso da chi pratica la montagna tutte le stagioni, destinato a rivoluzionare l’accessibilit e la fruibilit dell’area di Fonte Cerreto, – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi -. Con lo scivolo meccanico di collegamento si risolve una volta per tutte il problema dei parcheggi selvaggi alla base della funivia – Inoltre, la riqualificazione di piazzale Simoncelli con le postazioni pubbliche per i camper, servizi e info point, rappresenta un investimento che riflette l’idea di turismo sostenibile praticato sul Gran Sasso, a contatto diretto con la natura, che soddisfa, tra gli altri, l’importante flusso turistico di viaggiatori camperisti sempre pi interessati alla scoperta dei

