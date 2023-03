L’Aquila, Politiche sociali: approvata la graduatoria dei contributi ai caregiver familiari

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Prosegue il sostegno ai caregiver familiari da parte dell’amministrazione comunale per il ruolo fondamentale che rivestono nella cura di familiari disabili o non autosufficienti con assistenza continua e di lunga durata – si legge sul sito web ufficiale. Nei prossimi giorni saranno liquidati contributi per circa 106mila euro, a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva riferita al bando 2022. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini.

In risposta all’avviso pubblico sono pervenute complessivamente 33 domande – recita la nota online sul portale web ufficiale. A seguito dell’istruttoria da parte degli uffici comunali 23 istanze sono risultate ammissibili a finanziamento, mentre le altre sono state escluse per decesso della persona assistita, per presentazione fuori termine o perch? non rispondenti ai requisiti prescritti dal bando – aggiunge testualmente l’articolo online. Per ciascuna istanza ammessa l’importo mensile massimo attribuibile ? pari a 400 euro per 12 mensilit?, per un totale di 4.800 euro l’anno –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it