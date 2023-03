L’Aquila, PREMIO NAZIONALE PAOLO BORSELLINO, LUNEDÌ E MARTEDÌ ALL’AQUILA I GIUDICI MARESCA E AYALA A CONFRONTO CON GLI STUDENTI

- Advertisement -

Con due eventi culturali profondamente significativi e con autorevoli ospiti, entra nel vivo luned? e marted? prossimi, 20 e 21 marzo, il Premio nazionale Paolo Borsellino, che quest’anno per la prima volta si sviluppa in gran parte all’Aquila dove si svolgono 14 dei 42 incontri in programma durante tutto l’anno che – in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale – coinvolgeranno decide di migliaia di studenti per diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura della legalit?.

Si parte luned? alle ore 11,00 all’Auditorium del Parco con la presentazione del libro “La banalit? della mafia – si apprende dal portale web ufficiale. L’educazione civica raccontata ai ragazzi” di Catello Maresca, magistrato con all’attivo un’esperienza presso la Direzione distrettuale antimafia, gi? sostituto procuratore presso la Procura generale di Napoli.

Protagonista delle principali inchieste contro la mafia casalese e docente di Procedure di contrasto alla criminalit? organizzata presso l’Universit? degli studi della Campania, Maresca parteciper? all’incontro assieme al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e al giornalista Leonardo Nodari, delegato del Premio – riporta testualmente l’articolo online.

Si prosegue l’indomani, marted? 21 alle ore 11,00 sempre all’Auditorium del Parco, dove una serie di testimonianze celebreranno la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, organizzata a partire dal 1996 dalla rete di associazioni antimafia Libera – si apprende dal portale web ufficiale.

In questa occasione il prefetto dell’Aquila, Cinzia Teresa Torraco, il magistrato Giuseppe Ayala, componente del pool di Palermo e collega e amico di Falcone e Borsellino, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, la presidente della Corte d’Appello dell’Aquila Fabrizia Francabandera, e la presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) Roberta D’Avolio incontreranno gli studenti per una riflessione condivisa sul tema della legalit?.

Il Premio nazionale Paolo Borsellino, giunto alla sua 31esima edizione, quest’anno organizzato dal Comune dell’Aquila con la collaborazione dell’associazione Societ? Civile, prevede una serie di eventi – iniziative educative e di riflessione su temi come la lotta alla criminalit?, il bullismo, anche nella sua declinazione di cyber bullismo, la violenza di genere, la memoria delle stragi e degli assassinii di mafia – che culmineranno a ottobre con la consegna del Premio – recita il testo pubblicato online.

Il Premio nasce il 3 dicembre 1992 dalla volont? del giudice Antonino Caponnetto e di Rita Borsellino che, invitati a Teramo dall’Associazione Societ? Civile per un incontro con gli studenti nel teatro cittadino, dedicano la targa consegnatagli a Paolo Borsellino, ucciso pochi mesi prima in via D’Amelio, e invitano a non dimenticarlo – recita il testo pubblicato online.

Le attivit? si sviluppano nel corso dell’anno in due fasi: dal 24 gennaio al 23 maggio con incontri dedicati agli studenti nel “Premio Borsellino tutto l’anno” con testimonianze, film, libri, spettacoli, in una rassegna educativa e culturale particolarmente viva e importante nel contesto in cui viviamo; nel mese di ottobre con la consegna del Premio che intende testimoniare ammirazione e gratitudine a quelle personalit? italiane che hanno offerto un’azione d’impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa, in modo particolare nella difesa dei valori della libert?, della democrazia e della legalit?.

