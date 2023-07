L’Aquila, Presentati i risultati della collaborazione tra Comune e Univaq su Protezione civile e pianificazione d’emergenza

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Si conclude dopo un anno di tirocinio presso il Settore Transizione ecologica e Protezione Civile l’esperienza degli studenti dell’Universit? degli studi dell’Aquila presso il Comune dell’Aquila, con una presentazione del lavoro svolto su Protezione civile e pianificazione d’emergenza nel corso di una conferenza stampa che si ? svolta questa mattina nella sede municipale di Palazzo Fibbioni.

Oltre ai ragazzi erano presenti Fabrizio Taranta, assessore comunale alla Transizione ecologica e Protezione civile, Luca Iagnemma, dirigente del settore dell’ente, Marcello Di Risio, vice presidente del Dipartimento DICEEA dell’Universit? dell’Aquila, Donatella Dominici, presidente del Corso di Laurea di Tecniche della Protezione civile e sicurezza del territorio presso l’ateneo aquilano e Donato Di Ludovico, docente di Urbanistica presso l’Universit? dell’Aquila e coordinatore del Master di primo livello in management tecnico-amministrativo post catastrofe negli enti locali.

I tirocinanti del Corso di Laurea professionalizzante di “Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio” Francesco D’Antonio, Franco Maiozzi, Beatrice Bafile, Alberto Leone e del Master “Management tecnico-amministrativo post-catastrofe negli enti locali” Cecilia Frezzini e Simona Angelone hanno illustrato i risultati raggiunti in questi 12 mesi di servizio presso il Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il focus del periodo formativo del CDL ? stato incentrato sull’aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza, sullo studio, la ricognizione, la mappatura e la descrizione delle aree di attesa e di accoglienza in esso previste, sulla verifica delle varie tipologie di rischio che possono verificarsi all’interno del territorio comunale e sull’aggiornamento della relativa cartografia – viene evidenziato sul sito web.

Le laureande del master, invece, hanno incentrato il loro lavoro sulla previsione di allestimento razionale delle aree di accoglienza, per fornire un valore aggiunto all’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, nonch? e sulla creazione di un sistema informativo geografico che fornisce all’utente finale un accesso pi? agevole ed immediato alle informazioni e migliorando, cos?, la gestione del territorio da parte dell’Ente –

A tal proposito, l’assessore Fabrizio Taranta afferma che “si chiude in maniera proficua questa esperienza di collaborazione tra Comune e Univaq a conclusione del primo corso di laurea in “Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio” e del master “Management tecnico-amministrativo post-catastrofe negli enti locali” volti alla formazione di queste nuove figure professionali, altamente specializzate, che forniranno alle amministrazioni pubbliche un valido supporto per la prevenzione dei rischi e gestione delle calamit?”.

“? stata un’opportunit? – prosegue l’assessore – che ha arricchito tutte le parti coinvolte: in primis gli studenti tirocinanti, che hanno avuto modo di calarsi subito nella realt? e nella complessit? della pianificazione di emergenza e della gestione del territorio, il Comune dell’Aquila, che ha potuto giovare dell’entusiasmo e dell’effervescenza intellettuale delle ragazzi e dei ragazzi per approfondire ad aggiornare gli studi sui rischi naturali incombenti sul nostro territorio, sulla pianificazione di emergenza e sulla gestione del territorio, e infine l’Universit?, che ringrazio per la collaborazione e affinch? potessero concludersi con successo questi cicli di studio sulle tematiche di protezione civile e sicurezza del territorio, partiti nel 2020 in piena emergenza Covid”.

