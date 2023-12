L’Aquila – presentazione stanza allattamento 22 dicembre ore 10 via Roma

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Verr? presentata venerd? 22 dicembre, alle ore 10 negli uffici comunali di via Roma, la “stanza dell’allattamento”. Parteciperanno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore ai Servizi Demografici, Paola Giuliani, l’assessore alle Pari Opportunit?, Ersilia Lancia, e l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini – In questo locale, adibito per l’occasione con poltroncine, fasciatoio, giochi per i pi? piccoli e aria condizionata, le neo mamme potranno comodamente, e con la opportuna riservatezza, accudire i propri bambini mentre attendono di usufruire dei servizi forniti dall’Ente (carte d’identit?, certificati ecc.). L’iniziativa si aggiunge a quelle gi? attivate dall’Assessorato guidato da Paola Giuliani per offrire un servizio migliore ai cittadini, come il Servizio Salta Fila o quello di traduzione in lingua Lis agli sportelli.

