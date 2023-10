L’Aquila, Prevenzione: Iniziativa promossa dai Comitati Unici di Garanzia di Comune e Università dell’Aquila

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Marted? 10 ottobre 2023, dalle ore 9:45 alle ore 16:00, in Piazza Santa Margherita e nella sala conferenze del Rettorato dell’Universit? degli studi dell’Aquila, si terr? una giornata dedicata alla prevenzione, promossa dai Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunit? dell’Ateneo e del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

Saranno allestite 9 postazioni dove sar? possibile eseguire test e prenotare screening gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno, al colon, all’utero, per le patologie del sistema cardiovascolare, per il sistema motorio e il movimento, per l’alimentazione ed il benessere, per la medicina di genere e l’osteoporosi, per il sistema cognitivo e dei comportamenti nonch? per la prevenzione negli ambienti di lavoro – riporta testualmente l’articolo online.

Sar?, inoltre, possibile incontrare gli specialisti per brevi approfondimenti e quesiti presso la sala conferenze del Rettorato, negli orari previsti per i seminari, come da programma allegato – riporta testualmente l’articolo online.

Prendersi cura della propria salute in modo continuativo ? una forma d’amore verso s? stessi – aggiunge la nota pubblicata. Per farlo, ? importante adottare uno stile di vita sano ed ? buona abitudine eseguire periodicamente visite e analisi di routine suggerite dalle linee guida governative, come quelle indicate dall’OMS, che definisce il concetto di prevenzione come “il dare alle persone i giusti mezzi per diventare pi? padroni della propria salute e per poterla migliorare”.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanit?, la prevenzione ? basata sul corretto stile di vita (alimentazione sana ed equilibrata, assenza di fumo e alcol, riduzione dello stress e una regolare attivit? fisica) e sulla possibilit? di effettuare tutti gli esami consigliati per la propria fascia d’et?, senza trascurare lo studio della storia clinica della propria famiglia per individuare eventuali predisposizioni genetiche a malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete, ipercolesterolemia, cancro –

Alle ore 15:00, con partenza da Piazza Santa Margherita, sar? realizzata una esperienza di trekking urbano alla scoperta della Citt? come palestra della salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il percorso non presenta difficolt? ed ? adatto a tutti; ha una durata massima di 1 ora e 30 minuti ed eventuali variazioni di orario dovute alla numerosit? dei partecipanti, ovvero ad avverse condizioni climatiche, saranno comunicate agli indirizzi e-mail forniti con il modulo di iscrizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’attivit? sar? guidata dal CAI L’Aquila, in collaborazione con il Corso di Scienze motorie per consigli sulle implicazioni del sistema motorio, cardiocircolatorio e sul consumo di calorie, nonch? con i Docenti di Scienze Umane per informazioni e curiosit? storico-culturali alla riscoperta delle origini e delle radici della citt? ricostruita – viene evidenziato sul sito web.

Per partecipare all’esperienza di trekking cittadino ? necessario iscriversi compilando l’apposito modulo (consultabile al seguente link: https://bit.ly/45brZkU) entro le ore 12:00 del 9 ottobre 2023.

L’evento ? stato realizzato con il cofinanziamento di L’Aquila Rinasce con lo sport 2023, con il patrocinio dell’Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano, Sulmona L’Aquila, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e dell’Accademia Medica dell’Aquila –

