L’Aquila, Progetto Città ad Impatto Positivo

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

L’Aquila diventa una citt? ad Impatto Positivo – La comunit? ha scelto di aderire al progetto Citt? ad Impatto Positivo per formare una cittadinanza pi? attiva e attenta al futuro del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Area Sociale

Il progetto mira all’inclusione sociale di tutti le persone, anche di quelle a ridotta mobilit?. Coop Soc. Verdeaqua Nuovi Orizzonti pu? contare su un veicolo attrezzato e dotato di pedana elettrica per i servizi di accompagnamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Il miglioramento della qualit? di vita del singolo ha ripercussioni sulla famiglia e di conseguenza su tutta la comunit?.

“Le Associazioni del Terzo settore sono fondamentali per supportare la nostra comunit? ed ? per questo che abbiamo aderito a questo progetto”, Manuela Tursini, Assessore alle Politiche Sociali

“Cerchiamo di coinvolgere pi? persone possibile, aiutare la nostra comunit? ed essere presenti – Grazie a questo mezzo agevoliamo la vita di tante famiglie – ”, Annalisa Manella, Legale Rappresentante Soc. Coop. Verdeacqua Nuovi Orizzonti Onlus

Area Culturale

Gli studenti dell’ IIS AMEDEO D’AOSTA dell’Aquila parteciperanno ad una sessione di sensibilizzazione sui temi della responsabilit? sociale, dell’attenzione verso l’ambiente e le persone pi? fragili, e dell’agenda 2030. Saranno loro i primi cittadini della Citt? ad Impatto Positivo, ed ? quindi a loro che si chiede di contribuire alla sua crescita, proponendo progetti da realizzare in Citt?.

“L’Aquila ha scelto di aderire al progetto per essere al passo con i tempi e per la sua capacit? di reinventarsi – precisa la nota online. Una citt? sopravvive solo se si costruiscono nuove opportunit? e competenze per i giovani.” , Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila

“Abbiamo aderito al progetto perch? crediamo che il contributo di profili esperti, di associazioni e aziende del territorio sia un valore aggiunto nel percorso di formazione di nostri studenti”, Mariachiara Marola, Dirigente Scolastico Istituto Amedeo D’Aosta

