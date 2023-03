L’Aquila, Questore De Simone promosso Dirigente generale della PS, le congratulazioni del sindaco Biondi

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

“Esprimo, a nome della Municipalit? aquilana e a titolo personale, vive congratulazioni al Questore, Enrico De Simone, per la promozione a Dirigente generale della Polizia di Stato – aggiunge testualmente l’articolo online. Un importante riconoscimento per l’impegno, la dedizione e la professionalit? profusi in questi anni a servizio dell’intera provincia aquilana – si legge sul sito web ufficiale. Ho avuto modo di poterne constatare e conoscere le qualit? umane, ancor prima che le indubbie capacit? operative, condividendo idee ed esperienze nell’ambito di importanti appuntamenti che hanno interessato il nostro territorio – dalle iniziative pubbliche alle visite di cariche istituzionali sino a quella del Santo Padre lo scorso anno – riscontrando sempre grande disponibilit? al dialogo e al confronto nell’interesse generale della comunit?. Al dottor De Simone, all’amico Enrico, giungano i complimenti per questo prestigioso incarico con i migliori auspici per un futuro lavorativo sempre pi? brillante”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

