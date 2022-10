L’Aquila, Quinta commissione, la prossima seduta il 7 ottobre

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La quinta Commissione consiliare “Garanzia e Controllo” si riunir? venerd? prossimo, 7 ottobre, alle 9:00 in prima convocazione, presso la sala delle commissioni “E. Cicerone” della Presidenza del Consiglio comunale, in via Filomusi Guelfi.

Saranno trattati i seguenti argomenti all’ordine del giorno: la ricostruzione del ponte Belvedere e il contratto di servizio con la societ? partecipata comunale AMA SpA, in merito all’intervento sostitutivo sugli oneri regionali per il trasporto pubblico locale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

