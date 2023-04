L’Aquila, Ricorrenza del terremoto del 6 aprile 2009, le modifiche alla viabilità

- Advertisement -

In occasione delle iniziative inserite nel programma della ricorrenza del quattordicesimo anno dal sisma del 6 2009, ? stata modificata la viabilit? in alcune strade dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

In particolare, domani, 5 aprile, dalle 19 fino all’una del 6 aprile, sar? vietato il transito lungo via XX settembre (compresa la bretella adiacente palazzo di giustizia), viale Crispi (nel tratto compreso tra viale Collemaggio e via XX settembre), via Delfico, via Corridoni (tratto compreso tra via Cadorna e via De Bartholomaeis), via Generale Rossi (tra via Corridoni e via Colagrande), piazzale Paoli e via De Bartholomaeis (tra via Corridoni e via Campo di Fossa). Su queste stesse strade sar? istituito un divieto di sosta con rimozione a partire dalle 17 di domani, tranne che per viale Crispi (sempre per quanto riguarda il tratto compreso tra viale Collemaggio e via XX settembre), dove il divieto di sosta con rimozione scatter? dalle 13. Divieto di sosta con rimozione, dalle 19 di domani fino all’una del 6 aprile, anche su via Fontesecco (tratto compreso tra via Buccio di Ranallo e via XX settembre), sul lato destro in direzione via XX settembre –

I residenti dell’area di viale Rendina, via San Michele e via Santa Giusta potranno accedere alle proprie alle proprie abitazioni tramite via Iacobucci – Quelli di via XX settembre, nel tratto compreso tra viale Crispi e via Persichetti, potranno percorrere il varco posto su viale Crispi all’intersezione con viale Collemaggio, compatibilmente con lo svolgimento della fiaccolata e delle altre iniziative previste – si apprende dalla nota stampa.

Le ordinanze di riferimento della polizia municipale sono pubblicate all’albo pretorio on line del Comune dell’Aquila –

