L’Aquila, Ricostruzione: Edilizia scolastica, Biondi “Svolta vicina, piano da 30 milioni in prossima seduta Cipess”

“La svolta sulle scuole cittadine ? vicina, finalmente dopo due anni di vane attese e di rimpalli di responsabilit?, abbiamo un piano annuale e pluriennale che individua, in maniera definitiva, la localizzazione e la dotazione finanziaria necessaria alla ricostruzione dell’edilizia scolastica”.

Ne d? notizia il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi che aggiunge: “Nel corso dell’ultimo mese e mezzo ? stato portato avanti un importante lavoro, fatto di condivisione e serrati confronti tra gli uffici comunali e le strutture del ministero dell’Istruzione e del Merito, del Dipartimento per la Programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Ragioneria generale dello Stato, della Struttura di missione per il sisma 2009, degli Uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) e del cratere (Usrc), con il coordinamento assicurato dal ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare”.

“? un piano da circa 30 milioni di euro che consentir? di finanziare gli interventi previsti su diversi istituti scolastici della citt? e nelle frazioni: Giovanni XXIII, Pianola, Paganica, Sassa e il nuovo polo di Collemaggio, su cui ? avviata l’interlocuzione con il ministero della Cultura per conciliare il pregio dell’area con le finalit? di benessere della comunit? degli studenti”.

“Con il ministro Nello Musumeci, che ringrazio per la costante attenzione dedicata al nostro territorio, abbiamo convenuto di portare la proposta nella prossima seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), che comunque ha all’ordine del giorno gi? il punto, per limare gli ultimi dettagli e portare a felice conclusione il lavoro svolto”.

