L’Aquila, Ricostruzione post sisma, chiusura temporanea di via Sallustio

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Per consentire la demolizione di uno stabile nell’ambito della ricostruzione post terremoto, via Sallustio, nel centro storico dell’Aquila, sar? chiusa al transito delle auto da sabato 18 a venerd? 24 marzo – recita il testo pubblicato online. Lo rende noto l’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella, che precisa che sar? comunque garantito il passaggio pedonale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Le auto provenienti da via Camponeschi dovranno svoltare verso la parte alta di via Sallustio, imboccando poi via Cavour e transitando per piazza Palazzo, corso Principe Umberto e via San Bernardino – recita il testo pubblicato online. I residenti potranno accedere invece a via Sallustio passando per via Garibaldi.

“Siamo consapevoli del disagio che si verr? a creare, sia pure per un tempo limitato – ha commentato l’assessore Cucchiarella – e ce ne scusiamo – riporta testualmente l’articolo online. Ma, anche in questo caso, occorre ribadire che si tratta di un intervento mirato alla rinascita della nostra citt?”.

L’ordinanza della Polizia municipale ? pubblicata all’albo pretorio del Comune, a questo indirizzo

https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_485557_0_3.html

