L’Aquila, Riscoprire l’Europa: un fine settimana dedicato alle famiglie con artisti di strada e attrazioni internazionali. Dundu, il pupazzo animato gigante a spasso per il centro storico, giocolieri, giochi da tavolo, musica e grande chiusura con Rocco Hunt

L'Aquila

Fine settimana tutto dedicato alle famiglie, con artisti di strada e attrazioni internazionali, giocolieri, spettacolo di magia, bolle di sapone, mascotte e giochi di una volta e gran finale con il concerto di Rocco Hunt, domenica sera alle 21,00 in Piazza Duomo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Aquila si prepara cos? a salutare il Festival “Riscoprire l’Europa”, che si conclude il 16 ottobre dopo otto intense giornate che hanno coinvolto la citt? e il comprensorio con incontri, mostre, spettacoli e performance – recita la nota online sul portale web ufficiale.

In particolare, domani, sabato 15 a partire dalle 16,30, all’Auditorium del Parco saranno allestiti tavoli da gioco (scacchi, Backgammon e Monopoly), con la straordinaria partecipazione del campione del mondo di Monopoly Nicol? Falcone – si apprende dalla nota stampa. Dalle 18,30 al Parco del Castello ? in programma “Walk&Run in notturna con Dundu” a cura dell’Asd Atletica Abruzzo L’Aquila: la marionetta luminosa di grandi dimensioni che ha affascinato gli spettatori di tutto il mondo, grazie ad anni di artigianato d’eccezione, musica originale dal vivo e manipolatori perfettamente in sintonia tra loro, offre al pubblico un’esperienza visiva, interattiva e mobile –

Domenica 16, dalla 11 alle 20 gli artisti di strada invaderanno il centro storico, con una serie di “Appuntamenti da non perdere con Dundu”: in particolare, itinerante, Faber Teater – “Il Campione e La Zanzara” e Marching Band – Zastava Orkestra, mentre in piazza Regina Margherita il teatro viaggiante “La Famiglia Mirabella”. Alle 21,00 il concerto di Rocco Hunt in Piazza Duomo chiude il Festival.

“Il Monopoly ? un gioco che ha un forte valore formativo, insegna a saper gestire il proprio denaro in maniera razionale e lucida, senza farsi trasportare dalle emozioni e dall’avidit?”, dice Nicol? Falcone – si apprende dalla nota stampa. “Come la tombola ? un gioco dove la famiglia ritrova l’intimit? e il piacere dello stare insieme, spezzando l’isolamento dei dispositivi digitali, un ottimo strumento per i genitori per insegnare ai figli anche a saper perdere”.

“Sar? un piacere e un onore per me venire a giocare all’Aquila, dove potr? toccare con mano anche come la citt? sia stata quasi tutta ricostruita, con le sue strade, piazze e monumenti, dopo il terribile sisma del 2009”, spiega il campione –

Falcone, 38enne veneziano, avvocato, dipendente pubblico, ed anche comico, protagonista nella trasmissione di Rai 2 “Battute” e Stand Up Comedy su Sky, detiene i titoli di campione italiano e mondiale conquistati nel 2015, rispettivamente a Milano e Macao in Cina, del popolare gioco da tavolo di compravendita di case e alberghi, creato da Elizabeth Magie ad inizio ‘900, arrivato in Italia a partire dal 1936, grazie alla Editrice Giochi.

“Nel monopoly – spiega il campione – c’? senz’altro una parte di fortuna, come del resto avviene nella vita reale: ogni investimento pu? andare incontro a eventi avversi, ai classici imprevisti, insomma, come le carte che toccano in sorte nel gioco da tavolo, o i punteggi sfavorevoli nel lancio dei dadi – aggiunge la nota pubblicata. Ma ci sono anche regole da rispettare, per essere vincenti: non bisogna farsi abbindolare dal lusso, facendo investimenti nella costruzione di case e alberghi che rappresentano un passo pi? lungo della gamba, in base al denaro disponibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il numero di case ideale da costruire ? tre, occorre sempre pianificare l’azione in base al rapporto qualit?-prezzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Infine la casella ‘prigione’, all’inizio del gioco ? uno svantaggio, ma in fase avanzata ? una grande alleata, perch? ti consente di incassare i ‘pedaggi’ degli altri giocatori, mentre tu stai fermo e non rischi di fare altrettanto”.

Nicol? Falcone si misurer? in particolare con i giovanissimi aspiranti campioni delle scuole del capoluogo e non solo e anticipa: “In eventi simili mi sono trovato davanti a bambini di 6-8 anni gi? molto bravi, e che davano il massimo per battermi – precisa la nota online. Ma io sar? spietato e non far? sconti, come ? giusto che sia – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi l’unico che ? riuscito a farmi capitolare ? mio nipote di 11 anni che vive a Londra”.

Il Festival “Riscoprire l’Europa” ? promosso da Comune dell’Aquila, Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione sisma 2009, Comuni del cratere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un evento nazionale che vede il coinvolgimento di scuole, enti di formazione e ricerca, Universit? ed enti culturali, artisti e professionisti provenienti da ogni parte d’Italia – viene evidenziato sul sito web.

Il programma completo del Festival ? disponibile sul sito http://www.riscoprireleuropa2022.it/

