L’Aquila, Riunione congiunta di prima e seconda commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La prima e la seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, rispettivamente Bilancio e Programmazione e Gestione del territorio, si riuniranno in seduta congiunta marted? 10 ottobre, alle 15.30 in prima e alle 15.45 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo rendono noto i presidenti Livio Vittorini e Guglielmo Santella – Le commissioni saranno chiamate a esprimere il parere sulla proposta di deliberazione consiliare riguardante il nuovo polo scolastico di Sassa, e nello specifico l’approvazione del progetto definitivo, con l’adozione contestuale della quinta variazione al bilancio di previsione vigente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

