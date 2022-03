L’Aquila, Riunioni delle commissioni consiliari

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

La quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, “Garanzia e Controllo”, presieduta dal consigliere Giustino Masciocco, si riunir luned 21 marzo, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, per discutere sul seguente argomento: “Verifica del rispetto del regolamento relativo al funzionamento della Consulta Giovanile del Comune dell’Aquila, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 settembre 2021 Verifica del rispetto del regolamento relativo al funzionamento della Consulta Giovanile del Comune dell’Aquila, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 settembre 2021”.

La seconda commissione consiliare, “Gestione del territorio”, presieduta dal consigliere Luca Rocci, si riunir invece marted 22 marzo, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda, per l’esame di alcune proposte di deliberazione riguardanti cambi di destinazione d’uso da artigianale a commerciale a Sassa e Arischia, da artigianale a residenziale all’Aquila citt e gli indirizzi relativi alle zone urbanistiche in cui non possibile la realizzazione di “case funerarie”.

Entrambe le sedute si svolgeranno in videoconferenza – viene evidenziato sul sito web.

