L’Aquila, Rogo Asm, revocata ordinanza, dichiarazione del sindaco Biondi 

“I risultati emersi dalle analisi dell’Arta sono chiari: l’ordinanza che avevamo emesso il 24 ottobre scorso, in urgenza, per tutelare la salute della comunit? nella zona est dell’Aquila, ? revocata – viene evidenziato sul sito web. Resta il rammarico per l’episodio, grave sotto diversi aspetti, che la magistratura indagher?. Il mio ringraziamento va all’Unit? di crisi comunale, ai dipendenti Asm, all’amministratore, Lanfranco Massimi, alla stessa Arta, ai Vigili del Fuoco e alla Forze di Polizia per il rapido intervento, per l’efficacia del lavoro di ricognizione di questi ultimi giorni, per aver assicurato un servizio delicato agli aquilani, nonostante la difficolt?. Un esempio virtuoso di organizzazione interistituzionale alle prese con l’emergenza”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi

