L’Aquila, Scomparsa Carla Ciccone, il cordoglio del sindaco Biondi

“Mi stringo al dolore di Alfonso D’Alfonso e della sua famiglia per la perdita dell’amata Carla – si legge sul sito web ufficiale. A nome della municipalit? e mio personale rivolgo un profondo e sincero sentimento di cordoglio nel ricordo di una donna solare, accogliente, mai sopra le righe – Una lunga e lacerante malattia l’ha portata via anzitempo – recita il testo pubblicato online. Sono vicino ad Alfonso, al quale mi lega un rapporto antico, che non gli ha fatto mancare il suo conforto fino all’ultimo giorno”.

? il messaggio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per la prematura scomparsa di Carla Ciccone, moglie del coordinatore regionale Demos.

