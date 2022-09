L’Aquila, Scomparsa di Silverio Iannella, il cordoglio del sindaco

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

“La Municipalit? partecipa al lutto della famiglia di Silverio Iannella, scomparso ieri – precisa il comunicato. Esprimo il cordoglio pi? profondo per la perdita di un uomo che si ? impegnato profondamente nel mondo del lavoro, come sindacalista, e in quello politico, come consigliere comunale nella seconda met? degli anni ‘90”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it