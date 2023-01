L’Aquila, Scomparsa madre Paolo Federico, il cordoglio del sindaco Biondi

- Advertisement -

“A nome della Municipalit? aquilana e mio personale, mi stringo al dolore del sindaco di Navelli, Paolo Federico, per la perdita dell’amata madre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono profondamente vicino all’amico Paolo e ai familiari tutti in un momento cos? difficile ed esprimo sincere condoglianze per una perdita che lascia un vuoto incolmabile e che dovr? essere affrontato con i sorrisi, gli insegnamenti e i ricordi che la signora Modestina lascia in quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino durante la sua esistenza”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

